Скала: «Чемпионат мира в России – это финальное решение»

Глава комитета по аудиту ФИФА Доменико Скала заявил, что каких-либо нарушений при назначении России страной-хозяйкой ЧМ-2018 на сегодняшний день не выявлено.

«Вы знаете, что был сделан отчет по итогам расследования выбора стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. По запросу Майкла Гарсии, я его внимательно изучил. Также был дополнительный доклад в 2014 году в Марракеше. Отчет был основан на информации, полученной независимыми экспертами. И мы пришли к выводу, что в отчете нет оснований для переноса турнира 2018 года из России. Таким образом, основываясь на том, что было в отчете, и на том, что было сказано сегодня, можно сказать, что проведение чемпионата мира 2018 года в России – это финальное решение», – говорит Скала.