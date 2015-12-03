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    Скала: «Чемпионат мира в России – это финальное решение»

    Глава комитета по аудиту ФИФА Доменико Скала заявил, что каких-либо нарушений при назначении России страной-хозяйкой ЧМ-2018 на сегодняшний день не выявлено.

    «Вы знаете, что был сделан отчет по итогам расследования выбора стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. По запросу Майкла Гарсии, я его внимательно изучил. Также был дополнительный доклад в 2014 году в Марракеше. Отчет был основан на информации, полученной независимыми экспертами. И мы пришли к выводу, что в отчете нет оснований для переноса турнира 2018 года из России. Таким образом, основываясь на том, что было в отчете, и на том, что было сказано сегодня, можно сказать, что проведение чемпионата мира 2018 года в России – это финальное решение», – говорит Скала.

    Источник: Газета.ру

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    03.12.2015 23:41
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    Комментарии (5)
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    borsch123
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    Надоели мозги компостировать.
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    Frozzen
    1449181730
    Радость то какая
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    MrVanes-Zenit
    1449197460
    Дуэйн?
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    Black Giz
    1449209798
    Разродились. Не прошло и пол года.
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    ologreds
    1694996667
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