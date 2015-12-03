Зобнин: «Хочется, чтобы «Динамо» было как можно ближе к призовой тройке»

Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин попробовал найти причины осеннему спаду команды, а также рассказал о личных целях и планах.

– С чем связываешь осенний спад у команды после неплохого выступления летом?

– Есть целый ряд причин. Что касается молодежи, то, наверное, сказывается тот фактор, о котором я уже говорил – игра после того, как проходят первые эмоции. Как раз после поездки в сборную в начале сентября у «Динамо» и начались какие-то проблемы. Где-то не хватало концентрации в концовках матчей, где-то глупые ошибки. Плюс травмы, которые обрушились на защитников.

– Результаты сказываются на атмосфере в коллективе негативным образом?

– Мне кажется, наоборот, чем сложнее турнирная ситуация, тем сплоченнее становится команда. Все понимают, что только вместе мы можем улучшить наше положение, все подбадривают друг друга, поддерживают.

– Какие ты ставишь цели перед собой?

– В первую очередь, цели связаны с командой. Хочется, чтобы «Динамо» было как можно ближе к призовой тройке, радовало болельщиков своей игрой.

– А в личном плане? Может, пробиться в сборную на Eвро-2016?

– Это мечта! Сборная – это сборная. Приложу все силы, чтобы обратить внимание тренера на себя. Если у Фабио Капелло был в расширенном списке, успел дебютировать, то с приходом Леонида Слуцкого надо все доказывать заново. Это возможно сделать только хорошей игрой в Премьер-Лиге.