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    • Зобнин: «Хочется, чтобы «Динамо» было как можно ближе к призовой тройке»

    Зобнин: «Хочется, чтобы «Динамо» было как можно ближе к призовой тройке»

    Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин попробовал найти причины осеннему спаду команды, а также рассказал о личных целях и планах.

    – С чем связываешь осенний спад у команды после неплохого выступления летом?

    – Есть целый ряд причин. Что касается молодежи, то, наверное, сказывается тот фактор, о котором я уже говорил – игра после того, как проходят первые эмоции. Как раз после поездки в сборную в начале сентября у «Динамо» и начались какие-то проблемы. Где-то не хватало концентрации в концовках матчей, где-то глупые ошибки. Плюс травмы, которые обрушились на защитников.

    – Результаты сказываются на атмосфере в коллективе негативным образом?

    – Мне кажется, наоборот, чем сложнее турнирная ситуация, тем сплоченнее становится команда. Все понимают, что только вместе мы можем улучшить наше положение, все подбадривают друг друга, поддерживают.

    – Какие ты ставишь цели перед собой?

    – В первую очередь, цели связаны с командой. Хочется, чтобы «Динамо» было как можно ближе к призовой тройке, радовало болельщиков своей игрой.

    – А в личном плане? Может, пробиться в сборную на Eвро-2016?

    – Это мечта! Сборная – это сборная. Приложу все силы, чтобы обратить внимание тренера на себя. Если у Фабио Капелло был в расширенном списке, успел дебютировать, то с приходом Леонида Слуцкого надо все доказывать заново. Это возможно сделать только хорошей игрой в Премьер-Лиге.

    Источник: ФК «Динамо»

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    03.12.2015 18:11
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    Комментарии (2)
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    FanatSerj
    1449156272
    Ближе к тройке это конечно хорошо, но главное в этом сезоне не вылетите! А то то всех защитников выкосило, то вечно отсутствующий Кокорин, то Денисов опять воспаление гордости подхватил.
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    ologreds
    1694996669
    numo450777
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