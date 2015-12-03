Колосков: «Увеличение числа участников ЧМ – абсолютно неразумное решение»

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поделился своим мнением об идее увеличения количества участников чемпионата мира с 32 до 40.

«Это неправильное нововведение. Точнее на это ответят тренеры и футболисты. И так чемпионат мира больше месяца занимает. Сейчас чемпионат Европы расширяют, плюс национальные чемпионаты и еврокубки. То есть на ведущих футболистов ложится просто фантастическая нагрузка. Со спортивной точки зрения тоже вряд ли стоит ожидать повышения класса, потому что придут сборные третьего эшелона.

Также где найдешь такую страну, которая сможет принять 40 команд? В общем, это абсолютно ненужная идея наших кандидатов в президенты ФИФА абсолютно со всех точек зрения: финансовых, спортивных и так далее. Плюс клубы будут против и будут правы. На мой взгляд, это абсолютно неразумное решение», – сказал Колосков.