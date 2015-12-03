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    • Колосков: «Увеличение числа участников ЧМ – абсолютно неразумное решение»

    Колосков: «Увеличение числа участников ЧМ – абсолютно неразумное решение»

    Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поделился своим мнением об идее увеличения количества участников чемпионата мира с 32 до 40.

    «Это неправильное нововведение. Точнее на это ответят тренеры и футболисты. И так чемпионат мира больше месяца занимает. Сейчас чемпионат Европы расширяют, плюс национальные чемпионаты и еврокубки. То есть на ведущих футболистов ложится просто фантастическая нагрузка. Со спортивной точки зрения тоже вряд ли стоит ожидать повышения класса, потому что придут сборные третьего эшелона.

    Также где найдешь такую страну, которая сможет принять 40 команд? В общем, это абсолютно ненужная идея наших кандидатов в президенты ФИФА абсолютно со всех точек зрения: финансовых, спортивных и так далее. Плюс клубы будут против и будут правы. На мой взгляд, это абсолютно неразумное решение», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    03.12.2015 17:03
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    Комментарии (4)
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    Frozzen
    1449159853
    Он прав,к тому же будет очень много не интересных матчей между не вызывающих интереса у большинства болельщиков
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    ЖОРРО
    1449163259
    Согласен!!А то нас ждёт следующее: Внимание!Все на футбол!!!Сегодня состоится очень важный матч Чемпионата Мира по Футболу между Индией и Шри-Ланкой,все на матч!!!!)))
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    вместе с ЦСКА
    1512145141
    а я ЗА расширение!!! Италия Украина ЧИЛИ...... усили ли бы этот ЧМ в вы про Шри-Ланка какие то.....
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    ologreds
    1694996670
    numo450771
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