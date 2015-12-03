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    • Сорокин: «Аресты чиновников ФИФА не имеют никакого отношения к ЧМ-2018»

    Сорокин: «Аресты чиновников ФИФА не имеют никакого отношения к ЧМ-2018»

    Аресты чиновников ФИФА, а именно президента Конфедерации футбола Южной Америки Хуана Анхеля Напута и президента конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Алфредо Хэвита не могут иметь отношение к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета по проведению мирового первенства «Россия-2018» Алексей Сорокин. Также он отметил, что угрозы предъявления обвинений министру спорта РФ и президенту РФС Виталию Мутко нет.

    «Ночью я прилетел из Швейцарии, а потому все новости об арестах узнал из СМИ. С Мутко эти события пока не обсудил, поскольку он находится на заседании исполкома ФИФА. Не знаю, какие предъявлены обвинения арестованным, но если это действительно те люди, о которых пишут, то с заявкой России на проведение чемпионата мира 2018 года это никак не может быть связано, потому что на тот момент ни Хавит, ни Напоут не были членами исполкома.

    Мутко? Нет абсолютно никакой опасности, что ему будут предъявлены обвинения. Это исключено», – заявил Сорокин.

    Источник: Р-Спорт

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    03.12.2015 12:56
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