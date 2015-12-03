Маляров: «Между игроками сборной ФНЛ сквозило непонимание»

Защитник «Волги» Кирилл Маляров считает, что сборная итальянской Серии Б переиграла сборную ФНЛ (2:3) благодаря непониманию между игроками.

– Получилась интересная игра. Всегда приятно принимать участие в международных матчах. Между нашими командами нет большой разницы в классе: у итальянцев есть пара мощных исполнителей. А в остальном команды равны, нельзя сказать, что соперник вырвал победу на классе. Все решило исполнение. Итальянцы реализовали свои моменты лучше, чем мы.

– Несыгранность помешала сегодня победить?

– Накануне вечером мы провели единственную тренировку. А у сборной Серии Б видна слаженность, наигранные комбинации. Ясно, что они не первый день друг с другом играют. У них есть спарринги и со сборными других лиг. А мы одним днем проводим сбор. Для команды, которая родилась только вчера, мы выступили достойно. Были игроки, которые выступают за один клуб, им было проще играть друг с другом. Между остальными сквозило недопонимание. Это и сыграло решающую роль.

– Что сказал Радимов в перерыве?

– Он завел нас в раздевалке, сказал, что еще не поздно вытащить игру. На первых минутах второго тайма за счет желания сделали рывок, к которому соперник оказался не готов. Моментов мы создали гораздо больше. А вот исполнительского мастерства у итальянцев надо было подзанять. У них три момента – три гола.

– Голы забили после стандартов. Им уделялось особое внимание?

– Когда только приехали, познакомились, отработали стандарты для разогрева. Вот, пригодилось.

– Первая часть сезона позади. Какой она получилась для вас лично и клуба в целом?

– Начало чемпионата у нас было великолепное, «Волга» шла высоко в турнирной таблице. Потом начался спад, нам постоянно начало не хватать – везения, зла, концентрации. Что касается меня, то я считаю, что для молодого игрока такой сезон – это неплохо. Сыграл достаточно много матчей, регулярно набирал очки.