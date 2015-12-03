Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Маляров: «Между игроками сборной ФНЛ сквозило непонимание»

    Маляров: «Между игроками сборной ФНЛ сквозило непонимание»

    Защитник «Волги» Кирилл Маляров считает, что сборная итальянской Серии Б переиграла сборную ФНЛ (2:3) благодаря непониманию между игроками.

    – Получилась интересная игра. Всегда приятно принимать участие в международных матчах. Между нашими командами нет большой разницы в классе: у итальянцев есть пара мощных исполнителей. А в остальном команды равны, нельзя сказать, что соперник вырвал победу на классе. Все решило исполнение. Итальянцы реализовали свои моменты лучше, чем мы.

    – Несыгранность помешала сегодня победить?

    – Накануне вечером мы провели единственную тренировку. А у сборной Серии Б видна слаженность, наигранные комбинации. Ясно, что они не первый день друг с другом играют. У них есть спарринги и со сборными других лиг. А мы одним днем проводим сбор. Для команды, которая родилась только вчера, мы выступили достойно. Были игроки, которые выступают за один клуб, им было проще играть друг с другом. Между остальными сквозило недопонимание. Это и сыграло решающую роль.

    – Что сказал Радимов в перерыве?

    – Он завел нас в раздевалке, сказал, что еще не поздно вытащить игру. На первых минутах второго тайма за счет желания сделали рывок, к которому соперник оказался не готов. Моментов мы создали гораздо больше. А вот исполнительского мастерства у итальянцев надо было подзанять. У них три момента – три гола.

    – Голы забили после стандартов. Им уделялось особое внимание?

    – Когда только приехали, познакомились, отработали стандарты для разогрева. Вот, пригодилось.

    – Первая часть сезона позади. Какой она получилась для вас лично и клуба в целом?

    – Начало чемпионата у нас было великолепное, «Волга» шла высоко в турнирной таблице. Потом начался спад, нам постоянно начало не хватать – везения, зла, концентрации. Что касается меня, то я считаю, что для молодого игрока такой сезон – это неплохо. Сыграл достаточно много матчей, регулярно набирал очки.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2015 11:45
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996671
    numo450747
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+