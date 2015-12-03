Колосков: «Аресты в ФИФА могли быть вызваны новыми фактами расследования»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что причиной новых арестов чиновников ФИФА могли стать новые факты расследования по делу коррупции.

«Я не приезжал в Цюрих, поэтому пока не обладаю подробной информацией о случившемся. Однако, вероятно, причиной арестов могли стать новые факты, появившиеся в ходе расследования, изучения документов. Также нельзя исключать, что во время допросов были названы новые фамилии. А задерживать во время исполкома очень удобно, по миру бегать не надо», – сказал Колосков.