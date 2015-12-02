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    • Рязанцев: «Хотелось бы сыграть против «Реала» или «Манчестер Юнайтед»

    Рязанцев: «Хотелось бы сыграть против «Реала» или «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев хочет сыграть в Лиге чемпионов против европейских грандов.

    «Я уверен в победе над «Уфой». Осечки, как в поединках с «Мордовией» или «Амкаром», не будет. Сложно объяснить, почему «Зенит» не всегда удачно играет в домашних поединках премьер-лиги. Казалось бы, невероятная поддержка со стороны трибун «Петровского» должна нам помогать, но, быть может, именно это и расслабляет команду. В предстоящем матче на поле не выйдут Халк и Хави Гарсия, ведь они получили дисквалификацию. Но, как мне кажется, на результате их отсутствие не должно сказаться.

    Если говорить о грядущей жеребьевке Лиги чемпионов, то пока рано делать какие-то прогнозы: не все команды обеспечили себе выход в следующую стадию. Мне бы хотелось сыграть против мадридского «Реала» или «Манчестер Юнайтед». Да, это настоящие гранды европейского футбола, но нам не стоит бояться встречи с этими коллективами на стадии 1/8 финала турнира. Если и говорить о каких-то амбициях, то «Зенит» не должен выбирать себе соперников», – сказал Рязанцев.

    Источник: Радио «Зенит»

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    02.12.2015 18:06
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    Комментарии (6)
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    l.p
    1449076402
    Быстрей вылететь и сидеть дома попивать пивка?все готов сделать лиш бы них..я не делать
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    Frozzen
    1449078986
    Желает своей команде побыстрей вылететь?какой нибудь олимпиакос,байер или допустим рома будут для вас лучшим вариантом
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    grafff
    1449080794
    нельзя на реал, им и так постоянно все самые слабые достаются
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    Дима1960
    1449091753
    А команда этого хочет?
    Ответить
    APchelov
    1449132231
    Сперва с Уфой разберитесь
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    ologreds
    1694996675
    numo450676
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