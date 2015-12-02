Рязанцев: «Хотелось бы сыграть против «Реала» или «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев хочет сыграть в Лиге чемпионов против европейских грандов.

«Я уверен в победе над «Уфой». Осечки, как в поединках с «Мордовией» или «Амкаром», не будет. Сложно объяснить, почему «Зенит» не всегда удачно играет в домашних поединках премьер-лиги. Казалось бы, невероятная поддержка со стороны трибун «Петровского» должна нам помогать, но, быть может, именно это и расслабляет команду. В предстоящем матче на поле не выйдут Халк и Хави Гарсия, ведь они получили дисквалификацию. Но, как мне кажется, на результате их отсутствие не должно сказаться.

Если говорить о грядущей жеребьевке Лиги чемпионов, то пока рано делать какие-то прогнозы: не все команды обеспечили себе выход в следующую стадию. Мне бы хотелось сыграть против мадридского «Реала» или «Манчестер Юнайтед». Да, это настоящие гранды европейского футбола, но нам не стоит бояться встречи с этими коллективами на стадии 1/8 финала турнира. Если и говорить о каких-то амбициях, то «Зенит» не должен выбирать себе соперников», – сказал Рязанцев.