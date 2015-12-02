ФИФА увеличит представительство российских арбитров

Глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин сообщил, что ФИФА решило увеличить представительство российских арбитров до девяти.

"Буквально в начале недели нам пришло письмо от ФИФА о соглашении на увеличение представительства российских арбитров в списках ФИФА на 2016 год с 8 до 9 человек. В список этих девятерых входят Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Алексей Николаев, Михаил Вилков, Виталий Мешков, Алексей Еськов, Сергей Карасев, Сергей Иванов», - сказал Спирин.

В 2015 году Россию представляли восемь арбитров.