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    Аленичев: «Попросил игроков больше шутить и радоваться»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции сообщил о том, что ультиматум руководство клуба ему не ставило.

    «Обидно, конечно, допускать такие ошибки, как с «Рубином» в самом конце, но я попросил игроков забыть об этом, больше шутить и радоваться. Вижу, что они уже забыли матч с «Рубином». Ультиматума от руководства не было, но был разговор и просьба от руководителей клуба выложиться в последних играх перед зимней паузой.

    С «Рубином», на мой взгляд, команда это показала. Звонил ли Федун после игры в Казани? Да, звонок был. Леонид Арнольдович поблагодарил команду за самоотдачу и попросил сильно не расстраиваться», – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2015 13:20
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    Комментарии (5)
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    biber.ru
    1449051885
    федрило полное
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    Nerlinger
    1449052064
    ага .... над собой шутить
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    Витус Беринг
    1449059171
    В помои и жёлуди надо было веселящего подсыпать ! И сразу хвостики крючком и радостное похрюкивание !
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    Сармат Ростов
    1449060821
    14 лет всё шутят и радуются... Думал, что хоть Аленичев заставит этих КВНщиков работать заставит...
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    ologreds
    1694996677
    numo450653
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