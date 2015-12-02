Аленичев: «Попросил игроков больше шутить и радоваться»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев на пресс-конференции сообщил о том, что ультиматум руководство клуба ему не ставило.

«Обидно, конечно, допускать такие ошибки, как с «Рубином» в самом конце, но я попросил игроков забыть об этом, больше шутить и радоваться. Вижу, что они уже забыли матч с «Рубином». Ультиматума от руководства не было, но был разговор и просьба от руководителей клуба выложиться в последних играх перед зимней паузой.



С «Рубином», на мой взгляд, команда это показала. Звонил ли Федун после игры в Казани? Да, звонок был. Леонид Арнольдович поблагодарил команду за самоотдачу и попросил сильно не расстраиваться», – сказал Аленичев.