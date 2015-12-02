Неймар продлит контракт с «Барселоной»

Неймар-Старший, отец нападающего «Барселоны» Неймара, планирует, что его сын продлит контракт с клубом.

«Мы планируем продлить контракт с «Барселоной». У нас еще есть три года по контракту с «Барселоной», поэтому мы не торопимся. Спешка здесь ни к месту. Мы спокойны и уверены, что Неймар будет выступать за «Барселону» еще много лет. Он счастлив здесь, и нет смысла ничего менять», – рассказал неймар-старший.

Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» планирует продать Неймара и Месси из-за финансовых проблем, которые накопились у каталонского клуба.