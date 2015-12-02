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    Неймар продлит контракт с «Барселоной»

    Неймар-Старший, отец нападающего «Барселоны» Неймара, планирует, что его сын продлит контракт с клубом.

    «Мы планируем продлить контракт с «Барселоной». У нас еще есть три года по контракту с «Барселоной», поэтому мы не торопимся. Спешка здесь ни к месту. Мы спокойны и уверены, что Неймар будет выступать за «Барселону» еще много лет. Он счастлив здесь, и нет смысла ничего менять», – рассказал неймар-старший.

    Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» планирует продать Неймара и Месси из-за финансовых проблем, которые накопились у каталонского клуба.

    Источник: Goal.com

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    02.12.2015 11:55
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    Комментарии (3)
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    Barcelona_loko
    1449048426
    вот это правильно! Неймар будущее Барсы!
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    Serjik78
    1449050575
    Хоть и не болею за Барселону, но думаю трио Месси-Неймар-Суарес сейчас лучшая атака в мире, так что продлят наверняка.
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    ologreds
    1694996677
    numo450644
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