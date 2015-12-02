Наумов: «О какой перспективе «Динамо» можно говорить?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил неудачи столичного «Динамо» в последнем сезоне.

«На «Динамо» посмотрите. Вкачали в команду громадные деньги, ничего не выиграли, зато доигрались до исключения из еврокубков. Прошлой осенью бело-голубых претендентами на «золото» называли, а сегодня они в двух шага от зоны вылета. О какой стабильности результатов, глядя на это, можно говорить, о какой перспективе?» – заявил Наумов.

Стоит отметить, что Наумов сравнил российский футбол с большим мыльным пузырем.