Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Наумов: «О какой перспективе «Динамо» можно говорить?»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил неудачи столичного «Динамо» в последнем сезоне.

    «На «Динамо» посмотрите. Вкачали в команду громадные деньги, ничего не выиграли, зато доигрались до исключения из еврокубков. Прошлой осенью бело-голубых претендентами на «золото» называли, а сегодня они в двух шага от зоны вылета. О какой стабильности результатов, глядя на это, можно говорить, о какой перспективе?» – заявил Наумов.

    Стоит отметить, что Наумов сравнил российский футбол с большим мыльным пузырем.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2015 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FanatSerj
    1449051384
    Зато видно разницу у Анжи и Динамо, первое спустя два года до сих пор в зоне вылета находится, а второе бьется за ИМЯ клуба с той же молодежью.
    Ответить
    ologreds
    1694996677
    numo450642
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+