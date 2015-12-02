Наумов: «Российский футбол похож на большой мыльный пузырь»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов признался, что пока у него нет предложений о возвращении в футбол.

«Сомневаюсь, что это предложение может появиться. Даже если в «Зенит» позовут, на такую должность, как у Митрофанова, не пойду. Деньги для меня особо не важны – я за свою жизнь заработал достаточно, чтобы сейчас не нуждаться. А заниматься оперативным управлением, сидеть и делить деньги хозяина между командой и всеми остальными без возможности клуб строить и принимать глобальные решения – неинтересно.

Уровень футбола у нас опережает уровень управления им. Это похоже на большой мыльный пузырь. Боюсь, когда деньги госкорпораций из клубов уйдут, падать окажется очень больно. Последние примеры тому подтверждение», – заявил Наумов.