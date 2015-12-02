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    • Наумов: «Российский футбол похож на большой мыльный пузырь»

    Наумов: «Российский футбол похож на большой мыльный пузырь»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов признался, что пока у него нет предложений о возвращении в футбол.

    «Сомневаюсь, что это предложение может появиться. Даже если в «Зенит» позовут, на такую должность, как у Митрофанова, не пойду. Деньги для меня особо не важны – я за свою жизнь заработал достаточно, чтобы сейчас не нуждаться. А заниматься оперативным управлением, сидеть и делить деньги хозяина между командой и всеми остальными без возможности клуб строить и принимать глобальные решения – неинтересно.

    Уровень футбола у нас опережает уровень управления им. Это похоже на большой мыльный пузырь. Боюсь, когда деньги госкорпораций из клубов уйдут, падать окажется очень больно. Последние примеры тому подтверждение», – заявил Наумов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    02.12.2015 10:09
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    Комментарии (2)
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    FC Terek-95
    1449053070
    Я думал из реальных пацанов Наумов Николай
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    ologreds
    1694996677
    numo450634
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