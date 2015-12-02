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    Ковтун: «Аленичеву нужно дать спокойно работать дальше»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает, что главный тренер команды Дмитрий Аленичев на правильном пути, прививая команде атакующий футбол.

    «Несмотря на то что дела «Спартака» в этом сезоне складываются не так, как бы этого хотелось и болельщикам, и руководству клуба, игра команды все же заметно преобразилась. Видно, что именно пытается построить Аленичев, какую игру тренер хочет привить своему коллективу.

    Красно-белые стали играть в атакующий футбол, создавая большое количество опасных моментов. Стали чаще появляться комбинации, появилось взаимодействие игроков на поле. Конечно, тренерскому штабу еще предстоит проделать много работы, в частности, необходимо что-то делать с реализацией, а также было бы неплохо качественно усилить некоторые позиции. Однако без доверия со стороны руководства продолжать прогрессировать будет крайне трудно. Поэтому, уверен, Аленичеву и его помощникам нужно дать спокойно работать дальше», – считает Ковтун.

    Напомним, что «Спартак» после 17 туров российской Премьер-лиги занимает пятую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 10 очков.

    Источник: Известия

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    02.12.2015 08:57
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    Комментарии (6)
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    Petrak86
    1449037532
    да нет такого тренера, который бы сделал нынешний Спартак реальным претендентом на чемпионство. Максимум - зона ЛЕ. Лучший результат был у Карпина, все зарубежные тренеры вообще ничего не добились, так что думаю Спартак в этом сезоне закончит максимум в пятерке, а в следующем сезоне при грамотном усилении - сможет бороться за путевку в ЛЧ, если тренера не заменят
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    Сумкин Сын
    1449039191
    Ковтун-:"Аленичеву нада дать.............."!
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    kamelot
    1449041676
    Даже не заряженное ружьё раз в год даёт советы.
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    ologreds
    1694996678
    numo450629
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