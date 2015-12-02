Мутко: «Осенью 2016 года планируется ввод в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как проходит подготовка к чемпионату мира 2018 года.

«Завершение строительных работ на Крестовском острове должно произойти в мае 2016 года, а уже осенью планируется ввод новой арены в эксплуатацию. Уже закончены работы по установке тепловой системы, идет сборка конструкций раздвижной кровли, установка кресел, монтаж выкатного футбольного поля, подключение к внешним инженерным системам и внутренние отделочные работы. Выполнено около 80% всех строительно-монтажных работ. При строительстве задействовано 2200 человек и 110 единиц строительных машин и механизмов.

В феврале 2017 года, должны быть закончены работы на главной арене ЧМ-2018 – БСА «Лужники». Еще семь стадионов находятся на различных стадиях строительства, но срок их сдачи единый – ноябрь-декабрь 2017 года.

Правительство приняло ряд мер, связанных с ограничением связей с Турцией. Но в строительстве речь пойдет только о новых проектах. Те компании, которые сейчас уже находятся на контракте, продолжат свою работу. О каких-то разрывах договоров речи не идет, только о новых стройках.

В целом, мы делаем все, чтобы через футбол сделать и хороший толчок развитию инфраструктуры городов, и придать импульс развитию футбола в стране. Все, что мы запланировали, мы в срок делаем.Чемпионат мира станет большим праздником не только для России, но и для всего футбола. Надеюсь, это станет неким примирительным событием, и весь мир увидит, что Россия – открытая, демократическая и гостеприимная страна с богатой историей и культурой.

Кризис не мог не сказаться на инвесторах, и в ряде городов у нас возникли проблемы. В том же Калининграде, Волгограде и Ростове-на-Дону. Но сроки все даны, и руководители регионов над этим работают. Я думаю, что в ближайшее время ситуация будет выправляться.

На предварительной жеребьевке мы впервые представили электронный каталог баз, в которых смогут размещаться команды-участницы чемпионата мира. 62 из 64 необходимых уже утверждены ФИФА, дело осталось еще за двумя», – сказал Мутко.