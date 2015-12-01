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    Паркер: «Ван Гаал наводит на игроков страх божий»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер прокомментировал методы работы главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала.

    «Ван Гаал наводит на игроков страх божий. Все должно быть только так, как хочет он. Он управляет командой эгоистично, и это не нравится никому. Возможно, он успешный тренер, но даже в его возрасте стоит поучиться тому, как быть не только хорошим наставником, но и хорошим человеком. Все это время он был невероятно упрям. Любой игрок, который не выполняет его требования, отрезается от команды. Он ищет тех, кто совершает ошибки, и не ставит их на следующий матч», – говорит Паркер.

    Также бывший игрок «МЮ» поделился своим мнением о состоянии Антони Марсьяля и Мемфиса Депая.

    «Я смотрю на Марсьяля, и мне тревожно за него. Он выглядит мальчишкой, который больше не улыбается. Он выглядит так, словно не нравится сам себе. А Депай, возможно, чувствует себя козлом отпущения. Он прибыл из страны, относительно похожей на Англию, но чувствует себя отдалившимся на миллион миль».

    Источник: Goal.com

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    01.12.2015 23:14
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    Комментарии (2)
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    Дима1960
    1449013705
    Ван Гал молодец,так со звездочками и надо.
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    ologreds
    1694996678
    numo450604
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