Руководство «Барселоны» надеется утвердить новое название «Камп Ноу» в начале 2016 года

Название домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» может быть изменено в ближайшие месяцы.

Сообщается, что каталонский клуб активно ищет компанию-спонсора, которая заплатила бы за право дать «Камп Ноу» свое название. Поиском спонсора для каталонцев занимается то же рекламное агентство, которое решало подобный вопрос для «Арсенала». Руководство «Барселоны» рассчитывает, что новое название арены будет утверждено уже в начале 2016 года, когда состоится генеральная ассамблея клуба.

Потенциальная стоимость такого соглашения оценивается в 20 миллионов евро в год, а срок действия подобных договоров составляет, как правило, 20-30 лет. Клуб планирует потратить вырученные средства на модернизацию арены и возведение нового спортивного центра.