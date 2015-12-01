«Спартак» начал переговоры с Боккетти

«Спартак» начал переговоры с итальянским защитником Сальваторе Боккетти о продлении действующего контракта. Официальный представитель футболиста Андреа Д'Амико уже прибыл в Москву, чтобы обсудить предлагаемые условия. По предварительным данным, контракт будет продлен до лета 2019 года.

Напомним, что действующий контракт 29-летнего Боккетти со «Спартаком» рассчитан до середины 2017 года, а играет он в составе красно-белых с марта 2013 года. В текущем сезоне итальянец провел в Премьер-лиге 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя желтыми карточками. По оценке transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет семь миллионов евро.