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    «Спартак» начал переговоры с Боккетти

    «Спартак» начал переговоры с итальянским защитником Сальваторе Боккетти о продлении действующего контракта. Официальный представитель футболиста Андреа Д'Амико уже прибыл в Москву, чтобы обсудить предлагаемые условия. По предварительным данным, контракт будет продлен до лета 2019 года.

    Напомним, что действующий контракт 29-летнего Боккетти со «Спартаком» рассчитан до середины 2017 года, а играет он в составе красно-белых с марта 2013 года. В текущем сезоне итальянец провел в Премьер-лиге 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом и тремя желтыми карточками. По оценке transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет семь миллионов евро.

    Источник: Известия

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    01.12.2015 14:29
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    Комментарии (4)
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    maygli
    1448979164
    Не рановато ли?? Ему ещё по старому контракту полтора сезона играть. Вот в конце 2016, за пол года и смотрели бы. А то будет как с Капелло или Широковым. Заключат раньше времени потом мучаются. Да и контракты нужно другие составлять. Если хотим видеть хороший футбол, выкладывающихся в игре футболистов, тогда платить им нужно за сделанную работу. А сейчас они получают огромные деньги просто за выход на поле. Хорошие премиальные должны быть прописаны в контракте + к обычной зарплате. Вот это будет и стимул и мотивация в "одном флаконе". А то сейчас все руководители и тренера чешут репу не зная, как и чем мотивировать игроков, чем стимулировать этих миллионеров.
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    maxon1256
    1448990578
    спортаг пора снимать с чемпионата, с огромным бюджетом и ничтожным результатом. только их глоры их спасают пока, ходят на матчи втридорого.
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    ologreds
    1694996682
    numo450560
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