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    Игрока «Арсенала» зовут в Казахстан

    Агент «Prof-Sport Company» Сергей Коваленко рассказал, что защитник тульского «Арсенала» Сергей Сухарев может оказаться в чемпионате Казахстана.

    «Недавно я посетил финал Кубка Казахстана по футболу, встречался с руководителями местных команд, менеджерами клубов, агентами. Достаточно активный интерес есть к нашему клиенту Сергею Сухареву из тульского «Арсенала», способного сыграть на трех позициях», – рассказал Коваленко.

    В текущем сезоне Сухарев провел в составе «Арсенала» в ФНЛ два матча, в которых отметился одной желтой карточкой. По оценке transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 13:23
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    18JG
    1448968988
    Так и думал, что про тульский "Арсенал" напишут.
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    Маракушев
    1448974713
    как почка на чёрном рынке.
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    ologreds
    1694996682
    numo450555
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