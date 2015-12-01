Игрока «Арсенала» зовут в Казахстан

Агент «Prof-Sport Company» Сергей Коваленко рассказал, что защитник тульского «Арсенала» Сергей Сухарев может оказаться в чемпионате Казахстана.

«Недавно я посетил финал Кубка Казахстана по футболу, встречался с руководителями местных команд, менеджерами клубов, агентами. Достаточно активный интерес есть к нашему клиенту Сергею Сухареву из тульского «Арсенала», способного сыграть на трех позициях», – рассказал Коваленко.

В текущем сезоне Сухарев провел в составе «Арсенала» в ФНЛ два матча, в которых отметился одной желтой карточкой. По оценке transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.