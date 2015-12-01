Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Месси выбрал Суареса вместо Роналду

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси является главным претендентом на получение приза «Золотой мяч» в этом году. Вчера были объявлены кандидаты на этот трофей. Кроме аргентинца в шорт-лист вошли Неймар и Криштиану Роналду.

    «Я счастлив, что снова оказаться среди финалистов. С большим удовольствием побываю на церемонии. А еще я очень рад, что в финал попал и Неймар. Луис Суарес тоже заслуживал места в финальной тройке, но сюда попал Криштиану Роналду, который тоже заслужил это право», – заявил Месси.

    Напомним, что читатели «Бомбардира» уже приняли участие в опросе на тему кто станет обладателем «Золотого мяча».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 12:49
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    MulaAan
    1448977812
    А в каком месте он выбрал Суареса? Кто пишет эти заголовки...
    Ответить
    Frozzen
    1448979590
    Ну все скандал обеспечен)
    Ответить
    ologreds
    1694996682
    numo450551
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+