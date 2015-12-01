Месси выбрал Суареса вместо Роналду

Форвард «Барселоны» Лионель Месси является главным претендентом на получение приза «Золотой мяч» в этом году. Вчера были объявлены кандидаты на этот трофей. Кроме аргентинца в шорт-лист вошли Неймар и Криштиану Роналду.

«Я счастлив, что снова оказаться среди финалистов. С большим удовольствием побываю на церемонии. А еще я очень рад, что в финал попал и Неймар. Луис Суарес тоже заслуживал места в финальной тройке, но сюда попал Криштиану Роналду, который тоже заслужил это право», – заявил Месси.

Напомним, что читатели «Бомбардира» уже приняли участие в опросе на тему кто станет обладателем «Золотого мяча».