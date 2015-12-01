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    «Ливерпуль» заплатил агентам 14 миллионов

    «Ливерпуль» оказался самым расточительным клубом Премьер-лиги за прошедший год, если считать выплаты агентам. Клуб выплатил на 500 тысяч фунтов больше, чем идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед».

    Всего с октября 2014 года по сентябрь 2015 года клубы английской Премьер-лиги потратили на выплаты агентов в общей сумме почти 130 миллионов фунтов. Более 10 миллионов каждый заплатили «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.12.2015 12:35
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    Комментарии (3)
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    Дима1960
    1448969662
    Достойные клубы достойной страны и никакого лимита
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    LOKO 4ever
    1448985291
    Где те языкастые,которые говорили,что Сити и Челси мешок....Мю не мешок....всё с вами ясно
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    ologreds
    1694996682
    numo450550
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