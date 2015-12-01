«Ливерпуль» заплатил агентам 14 миллионов

«Ливерпуль» оказался самым расточительным клубом Премьер-лиги за прошедший год, если считать выплаты агентам. Клуб выплатил на 500 тысяч фунтов больше, чем идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед».

Всего с октября 2014 года по сентябрь 2015 года клубы английской Премьер-лиги потратили на выплаты агентов в общей сумме почти 130 миллионов фунтов. Более 10 миллионов каждый заплатили «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».