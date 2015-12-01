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    • Китайский холдинг выкупил акции «Манчестер Сити» на 400 миллионов

    Китайский холдинг выкупил акции «Манчестер Сити» на 400 миллионов

    Футбольная группа «Сити» сегодня объявила о начале сотрудничества с консорциумом крупных инвесторов из Китая – ведущих организаций в области СМИ, развлечений, спорта и интернет обеспечения под руководством CMC (China Media Capital) Holdings. В результате соглашения консорциум CMC Holdings и CITIC Capital инвестирует 400 миллионов долларов (чуть более 13% акций). Сделка оценивает группу в 3 миллиарда долларов. Такое заявление было сделано после шести месяцев предварительной работы и переговоров между сторонами.

    В результате соглашения выпущен новый пакет акций футбольной группы «Сити» в дополнение к тем, которыми до настоящего времени владел шейх Мансур Зайед Аль Нахаяйан.

    «Футбол является самым любимым и наиболее популярным видом спорта в Китае и продолжает привлекать все больше и больше сторонников. Поэтому мы провели огромную работу для установления такого партнерства и создания структуры для использования невероятного потенциала, который существует в Китае, для развития футбольной группы «Сити» и футбола в целом.

    Наши партнеры создадут наилучшие условия для дальнейшего успеха футбольной группы «Сити» в регионе. Мы убеждены, что теперь у нас есть уникальная платформа для роста как в Китае, так и на международном уровне и вместе с партнерами мы намерены добиться успеха», – заявил председатель футбольный группы «Сити» Халдун Аль Мубарак.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.12.2015 12:20
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    Комментарии (3)
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    Asbjorn
    1448963657
    Футбол стал чисто бизнесом
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    artturchik
    1449012677
    давно
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    ologreds
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