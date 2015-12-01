Китайский холдинг выкупил акции «Манчестер Сити» на 400 миллионов

Футбольная группа «Сити» сегодня объявила о начале сотрудничества с консорциумом крупных инвесторов из Китая – ведущих организаций в области СМИ, развлечений, спорта и интернет обеспечения под руководством CMC (China Media Capital) Holdings. В результате соглашения консорциум CMC Holdings и CITIC Capital инвестирует 400 миллионов долларов (чуть более 13% акций). Сделка оценивает группу в 3 миллиарда долларов. Такое заявление было сделано после шести месяцев предварительной работы и переговоров между сторонами.

В результате соглашения выпущен новый пакет акций футбольной группы «Сити» в дополнение к тем, которыми до настоящего времени владел шейх Мансур Зайед Аль Нахаяйан.

«Футбол является самым любимым и наиболее популярным видом спорта в Китае и продолжает привлекать все больше и больше сторонников. Поэтому мы провели огромную работу для установления такого партнерства и создания структуры для использования невероятного потенциала, который существует в Китае, для развития футбольной группы «Сити» и футбола в целом.

Наши партнеры создадут наилучшие условия для дальнейшего успеха футбольной группы «Сити» в регионе. Мы убеждены, что теперь у нас есть уникальная платформа для роста как в Китае, так и на международном уровне и вместе с партнерами мы намерены добиться успеха», – заявил председатель футбольный группы «Сити» Халдун Аль Мубарак.