Санчес: «Роналду чувствует себя немного неуютно на позиции девятого номера»

Бывший игрок мадридского «Реала» Уго Санчес поделился мнением об игре нападающего «сливочных» Криштиану Роналду. По словас экс-футболиста, португалец чувствует себя не очень уютно на позиции центрального форварда.



«Сейчас Роналду больше действует в штрафной площадке соперников. Зрелость позволяет футболисту это. Настает момент, когда ты не хочешь тратить на поле силы, если не видишь в этом необходимости, предпочитая сохранять энергию для важных моментов. Мы все делали это, и теперь то же самое делает Роналду. Я вижу, что Криштиану чувствует себя немного неуютно на позиции девятого номера, но благодаря своим качествам и таланту адаптируется к этому амплуа и будет играть хорошо», – сказал Санчес.