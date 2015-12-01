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    • Санчес: «Роналду чувствует себя немного неуютно на позиции девятого номера»

    Санчес: «Роналду чувствует себя немного неуютно на позиции девятого номера»

    Бывший игрок мадридского «Реала» Уго Санчес поделился мнением об игре нападающего «сливочных» Криштиану Роналду. По словас экс-футболиста, португалец чувствует себя не очень уютно на позиции центрального форварда.

    «Сейчас Роналду больше действует в штрафной площадке соперников. Зрелость позволяет футболисту это. Настает момент, когда ты не хочешь тратить на поле силы, если не видишь в этом необходимости, предпочитая сохранять энергию для важных моментов. Мы все делали это, и теперь то же самое делает Роналду. Я вижу, что Криштиану чувствует себя немного неуютно на позиции девятого номера, но благодаря своим качествам и таланту адаптируется к этому амплуа и будет играть хорошо», – сказал Санчес.

    Источник: AS

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    01.12.2015 10:36
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