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    Рибери вернется в общую группу на этой неделе

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что возвращение хавбека мюнхенского клуба Франка Рибери в общую группу планируется уже на этой неделе.

    «Страдания Рибери практически завершились, он вернется к тренировкам в общей группе уже в течении этой недели», – заявил Румменигге.

    По окончанию длительного периода реабилитации после травмы ноги, француз собирался принять участие в игре 16-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом». Однако, он подхватил простуду и в настоящее время не тренируется вместе со всеми. Его появление в предстоящем матче по-прежнему находится под вопросом.

    Встреча с «Ингольштадтом» состоится 12-го декабря в Мюнхене.

    Источник: Bild

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    01.12.2015 06:59
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