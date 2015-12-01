Рибери вернется в общую группу на этой неделе

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что возвращение хавбека мюнхенского клуба Франка Рибери в общую группу планируется уже на этой неделе.

«Страдания Рибери практически завершились, он вернется к тренировкам в общей группе уже в течении этой недели», – заявил Румменигге.

По окончанию длительного периода реабилитации после травмы ноги, француз собирался принять участие в игре 16-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом». Однако, он подхватил простуду и в настоящее время не тренируется вместе со всеми. Его появление в предстоящем матче по-прежнему находится под вопросом.

Встреча с «Ингольштадтом» состоится 12-го декабря в Мюнхене.