Неймар-старший: «Мой сын продлит контракт с «Барселоной», но немного позже»

Отец нападающего «Барселоны» Неймара успокоил болельщиков сине-гранатовых, заверив их, что его сын обязательно пролонгирует свое соглашение с клубом.

«Не стоит беспокоиться, я уверяю, что мой сын продлит соглашение с «Барсой». Нынешний контракт рассчитан еще не три года, так что, спешка ни к чему», – заявил Неймар-старший.

Ранее в прессе появились слухи, что президент «Реала» Флорентино Перес лично заинтересован в услугах бразильца и предлагает ему более 15-ти миллионов евро в год, которые готово предложить ему руководство каталонского клуба вместе с контрактом до и пролонгацию контрактом до 2021-го года.