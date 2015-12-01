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    • Неймар-старший: «Мой сын продлит контракт с «Барселоной», но немного позже»

    Неймар-старший: «Мой сын продлит контракт с «Барселоной», но немного позже»

    Отец нападающего «Барселоны» Неймара успокоил болельщиков сине-гранатовых, заверив их, что его сын обязательно пролонгирует свое соглашение с клубом.

    «Не стоит беспокоиться, я уверяю, что мой сын продлит соглашение с «Барсой». Нынешний контракт рассчитан еще не три года, так что, спешка ни к чему», – заявил Неймар-старший.

    Ранее в прессе появились слухи, что президент «Реала» Флорентино Перес лично заинтересован в услугах бразильца и предлагает ему более 15-ти миллионов евро в год, которые готово предложить ему руководство каталонского клуба вместе с контрактом до и пролонгацию контрактом до 2021-го года.

    Источник: Marca

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    01.12.2015 06:44
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    Комментарии (2)
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    Нох4о95
    1448948508
    Вот Перес старый развратник сначала нуждался в личных услагах Роналдо теперь он надоел и нацелился на Неймара ... Неймар надеюсь ты не такой!!!
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    ologreds
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