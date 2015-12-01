Вермален: «Сейчас у меня нет никаких проблем с формой»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален оценил свою нынешнюю форму, а также отметил, что с нетерпением ждет поездки на клубный чемпионат мира.

«Стоит признать, что прошедший сезон получился для меня не слишком удачным. Однако, сейчас я провел с командой предсезонные сборы и свою форму оцениваю, как хорошую. В данный момент все замечательно, и я не испытываю проблем.

Я горжусь тем, что выступаю в такой команде. Мы демонстрируем хорошую игру. Очень жду клубного чемпионата мира, ведь поездка на него подарит мне абсолютно новые ощущения», – сказал Вермален.