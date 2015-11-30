Первый матч на «ВТБ Арене» запланирован на октябрь 2017 года

Директор проекта спортивной части «ВТБ Арена парк» Сергей Цыбин рассказал о текущем этапе строительства арены в Петровском парке.

«Завершаем строительство железобетонных конструкций. Готовимся к монтажу стальных конструкций, которые будут нести на себе кровлю. Планируем приступить к монтажу инженерных систем в начале следующего года. А в октябре 2017 года - провести здесь матч в честь Льва Яшина.

Экономическая ситуация отражается на общей обстановке. Занимаемся оптимизацией технических решений. Стараемся удержаться в бюджете. Все решения, которые влияют на комфорт зрителей, мы не меняем. Это удобные сидения, свет, звук. Поле будет натуральным», - рассказал Цыбин.

Напомним, что в текущем сезоне «Динамо» занимает после 17 туров в турнирной таблице российской Премьер-лиги 11 строчку, имея в своем активе 19 очков.