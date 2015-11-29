Роналду вышел на третье место среди бомбардиров ТОП-5 чемпионатов за всю историю

Форвард "Реала" Криштиану Роналду записал на свой счет 234-й гол в чемпионате Испании, забив с пенальти в ворота "Эйбара" (2:0) в поединке 13-го тура Примеры. Теперь он имеет 318 забитых мячей в первенствах Англии и Испании, опередив таким образом Стива Блумера по количеству голов в чемпионатах большой пятерки, и уступая на данный момент лишь Джимми Гривзу, на счету которого 366 мячей, а также Герду Мюллеру (365 голов).
Игроки, забившие больше всех голов в чемпионате Испании:
Лионель Месси – 289
Тельмо Зарра – 253
Криштиану Роналду – 234
Уго Санчес – 234
Рауль – 228
Альфредо Ди Стефано – 227
Игроки, забившие больше всех голов в пятерке лучших европейских чемпионатов:
Джимми Гривз – 366
Герд Мюллер – 365
Криштиану Роналду – 318
Стив Блумер – 317
Дикси Дин – 310