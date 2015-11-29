Роналду вышел на третье место среди бомбардиров ТОП-5 чемпионатов за всю историю

Форвард "Реала" Криштиану Роналду записал на свой счет 234-й гол в чемпионате Испании, забив с пенальти в ворота "Эйбара" (2:0) в поединке 13-го тура Примеры. Теперь он имеет 318 забитых мячей в первенствах Англии и Испании, опередив таким образом Стива Блумера по количеству голов в чемпионатах большой пятерки, и уступая на данный момент лишь Джимми Гривзу, на счету которого 366 мячей, а также Герду Мюллеру (365 голов).

Игроки, забившие больше всех голов в чемпионате Испании:

Лионель Месси – 289

Тельмо Зарра – 253

Криштиану Роналду – 234

Уго Санчес – 234

Рауль – 228

Альфредо Ди Стефано – 227

Игроки, забившие больше всех голов в пятерке лучших европейских чемпионатов:

Джимми Гривз – 366

Герд Мюллер – 365

Криштиану Роналду – 318

Стив Блумер – 317

Дикси Дин – 310