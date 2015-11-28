Неймар сменит Роналду в качестве главного лица известного спортивного бренда

Компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной обуви, намерена отказаться от услуг нападающего «Реала» Криштиану Роналду и сделать главным лицом своей новой рекламной кампании форварда «Барселоны» Неймара.

Накануне чемпионата мира 2014 год Nike рассматривал возможность сотрудничества с Неймаром, однако тогда было решено заключить договор с Роналду как со звездой мирового масштаба.

Как сообщает Marketing Deportivo, великолепная игра Неймара на старте этого сезона обратила на себя внимание руководства Nike, и именно бразилец станет главным лицом рекламной кампании бренда, приуроченной к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 года.