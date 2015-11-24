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  • Платини может быть пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Платини может быть пожизненно отстранен от футбольной деятельности

24 ноября 2015, 16:16
4

Президенту УЕФА Мишелю Платини грозит пожизненное отлучение от футбольной деятельности. Следственная палата комитета ФИФА по этике требует вынести именно такое наказание в отношении Платини. Вчера появилась информация, согласно которой главу ФИФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини могут отстранить на семь лет.

Блаттера подозревают в незаконном перечислении двух миллионов евро главе УЕФА после девяти лет трудовой деятельности Платини в ФИФА. Однако, по заявлениям Блаттера и Платини, они в устной форме договорились о том, что ФИФА заплатит французу за консультации.

Кроме того, Блаттер и Платини могут дополнительно получить обвинения в отказе сотрудничать с комитетом по этике, мошенничестве и подлоге.

Напомним, что изначально комитет ФИФА по этике отстранил чиновников на 90 дней. Платини уже обратился с апелляцией в CAS.

Источник: Le Figaro
Европа Блаттер Зепп Платини Мишель
Комментарии (4)
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Roman Kisselev
1448374866
Давайте я дам совет ФИФА устный за 2 ляма баксов!!
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GoldPlayFIFARus9
1448375296
Видимо Платини в край всех за*бал со своими ЧЕ в 40 странах,белыми карточками,отках от фиксации голов и другими бредовыми идеями
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Z O D I A C
1448376734
Доп..делся
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