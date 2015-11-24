Платини может быть пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Президенту УЕФА Мишелю Платини грозит пожизненное отлучение от футбольной деятельности. Следственная палата комитета ФИФА по этике требует вынести именно такое наказание в отношении Платини. Вчера появилась информация, согласно которой главу ФИФА Йозефа Блаттера и Мишеля Платини могут отстранить на семь лет.

Блаттера подозревают в незаконном перечислении двух миллионов евро главе УЕФА после девяти лет трудовой деятельности Платини в ФИФА. Однако, по заявлениям Блаттера и Платини, они в устной форме договорились о том, что ФИФА заплатит французу за консультации.

Кроме того, Блаттер и Платини могут дополнительно получить обвинения в отказе сотрудничать с комитетом по этике, мошенничестве и подлоге.

Напомним, что изначально комитет ФИФА по этике отстранил чиновников на 90 дней. Платини уже обратился с апелляцией в CAS.