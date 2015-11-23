Блаттер: «Я должен был бы остановиться после Бразилии»

Президент ФИФА Йозеф Блаттер уверен в честности главы УЕФА Мишеля Платини.

«Платини - честный человек. По-моему, если он вернется, то будет избран. Будет ли это благом для ФИФА? Да.

После превосходного чемпионата мира в Бразилии я должен был бы остановиться. И я об этом сейчас сожалею. В настоящий момент я должен мужественно сказать себе: Блаттер ты достиг возраста, ты сделал кое-что хорошее, больше этого ты сделать не можешь. Остановись!» - сказал Блаттер.

Напомним, что на прошедшей неделе апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляции Блаттера и Платини на отстранение от футбольной деятельности. Швейцарская прокуратура в конце сентября открыла дело в отношении Блаттера в связи с якобы незаконным переводом 2 миллионов швейцарских франков на счет Платини.