Гранквист: «Сложно победить, если допускаешь три голевые ошибки»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист считает, что глупые ошибки привели к поражению его команды в матче 16-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Это был сложный матч против хорошей команды. Я думаю, что сегодня мы допустили три голевые ошибки в пользу «Спартака». И конечно, в таком случае сложно победить. Мы создали много шансов, но не смогли больше забить.

И мы, и соперник имели достаточно моментов, но «Спартак» забил больше и победил. Мы пропустили трижды и допускали глупые ошибки, а это не есть хорошо. Нам нужно проанализировать этот матч, который стал первым в сезоне с таким количеством ляпов, так нельзя», – сказал Гранквист.