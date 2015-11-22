Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ортега: «Роналду меньше влияет на игру «Реала», чем Месси на «Барселону»

Ортега: «Роналду меньше влияет на игру «Реала», чем Месси на «Барселону»

22 ноября 2015, 10:43

Испанский журналист Игнасио Ортега считает, что влияние Криштиану Роналду на игру "Реала" становится все меньше, и руководство клуба в скором времени должно растаться со звездным португальцем.

– Я вижу, что каждый год его влияние на игру команды все меньше. Криштиану Роналду, конечно, будет выходить, играть и забивать, так как он настолько талантливый футболист. Но сейчас его влияние на игру «Реала» намного меньше, чем, например, у Месси на «Барселону».

– Вы связываете это с проблемами самого Криштиану Роналду или с тем, что он никак не может найти общий язык с Рафаэлем Бенитесем?

– Все говорят, что у него есть конфликт с Бенитесем. Это очень даже возможно. Но я хочу сказать, что это не только вина Бенитеса, что Криштиану Роналду неудобно находиться на поле. Однако когда Бенитеса еще не было в «Реале», Криштиану Роналду уже играл не так сильно. Если вы вспомните, как полтора года назад «Реал» выиграл Лигу чемпионов, то поймете, что главными игроками, благодаря которым удалось одержать эту победу, были три человека: первый – Рамос, второй – Ди Мария и третий – Бэйл. А Криштиану Роналду не сыграл решающую роль. Поэтому я и говорю, что он давно уже не тот, и хочу, чтобы «Реал» его продал как можно раньше.

– Если Криштиану Роналду решит покинуть «Реал», куда, на ваш взгляд, он может перейти?

– Понятно, что он любит «Манчестер Юнайтед». Он всегда говорил, что хотел бы туда вернуться. Он не раз повторял, что Фергюсон – это его кумир. Так что я не сомневаюсь, что Криштиану Роналду хочет обратно в Англию. Но весь вопрос в том, что в последнее время в «Манчестер Юнайтед» неоднократно заявляли, что они хотят купить Бэйла.

Источник: Eurofootball
Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
22:01
3
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
3
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
4
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
30
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
Все новости
Все новости
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
Вчера, 08:03
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Вчера, 00:15
3
Винисиус прокомментировал продление контракта с «Реалом»
6 августа
«Реал» объявил о продлении контракта с Винисиусом
6 августа
5
«Барселона» отказалась от покупки Альвареса
6 августа
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Названа точная сумма трансфера Диоманде в «Реал»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Раскрыт размер новой зарплаты Винисиуса
6 августа
1
Винисиус договорился о новом контракте с «Реалом»
6 августа
2
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Спартаковец Парада выявил отличие РПЛ от Примеры
5 августа
1
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
«Реал» близок к самой дорогой покупке в своей истории
5 августа
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+