Ортега: «Роналду меньше влияет на игру «Реала», чем Месси на «Барселону»

Испанский журналист Игнасио Ортега считает, что влияние Криштиану Роналду на игру "Реала" становится все меньше, и руководство клуба в скором времени должно растаться со звездным португальцем.

– Я вижу, что каждый год его влияние на игру команды все меньше. Криштиану Роналду, конечно, будет выходить, играть и забивать, так как он настолько талантливый футболист. Но сейчас его влияние на игру «Реала» намного меньше, чем, например, у Месси на «Барселону».

– Вы связываете это с проблемами самого Криштиану Роналду или с тем, что он никак не может найти общий язык с Рафаэлем Бенитесем?

– Все говорят, что у него есть конфликт с Бенитесем. Это очень даже возможно. Но я хочу сказать, что это не только вина Бенитеса, что Криштиану Роналду неудобно находиться на поле. Однако когда Бенитеса еще не было в «Реале», Криштиану Роналду уже играл не так сильно. Если вы вспомните, как полтора года назад «Реал» выиграл Лигу чемпионов, то поймете, что главными игроками, благодаря которым удалось одержать эту победу, были три человека: первый – Рамос, второй – Ди Мария и третий – Бэйл. А Криштиану Роналду не сыграл решающую роль. Поэтому я и говорю, что он давно уже не тот, и хочу, чтобы «Реал» его продал как можно раньше.

– Если Криштиану Роналду решит покинуть «Реал», куда, на ваш взгляд, он может перейти?

– Понятно, что он любит «Манчестер Юнайтед». Он всегда говорил, что хотел бы туда вернуться. Он не раз повторял, что Фергюсон – это его кумир. Так что я не сомневаюсь, что Криштиану Роналду хочет обратно в Англию. Но весь вопрос в том, что в последнее время в «Манчестер Юнайтед» неоднократно заявляли, что они хотят купить Бэйла.