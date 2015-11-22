Месси: «Хорошо себя чувствую после возвращения»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился впечатлениями после победы своей команды в матче 12-го тура испанской Примеры против "Реала" (4:0).
"Великолепная победа в класико и хорошее самочувствие после возвращения. Впереди длинный путь, который нам предстоит пройти, но мы будем биться в каждом матче", - написал аргентинец в Facebook.
Gran victoria en el Clásico y buenas sensaciones al volver a las canchas. Nos queda muchísimo por delante, pero vamos a...Posted by Leo Messi on 21 ноября 2015 г.
Источник: Бомбардир.ру