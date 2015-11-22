Бубнов: «Победу «Крыльев» нельзя назвать сенсационной»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Крыльев Советов» в выездном матче 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).

«Мне нравится, что Веркотерен не изменяет выбранной схеме с тремя защитниками, несмотря на пять поражений подряд. Команде не всегда удается качественно закрыться и удачно играть на контратаках, хотя моменты у нее есть в каждой встрече.

В Москве «Крылья» в целом сыграли надежно в обороне, хотя порой им откровенно везло, плюс здорово сыграл голкипер, тройка центральных защитников и опорники. После первого гола, когда на выходе ошибся Акинфеев, самарцы закрылись еще больше, а армейцы оголили тылы. Слуцкому пришлось перевести Вернблума ближе к атаке, но подобный ход не всегда будет давать плоды. У ЦСКА сразу появились дыры в обороне, чем гости и воспользовались.

Можно сказать, что результат сенсационный, но ведь «Крылья» уже обыгрывали в гостях «Зенит». Можно вновь отметить Веркотерена, который грамотно подобрал состав на конкретную игру, и в итоге у команды получалось все. Но не стоит забывать, что ЦСКА, в отличие от соперника, большую часть футболистов отпустил в сборные, так что команда не могла полноценно подготовиться к туру», – сказал Бубнов.