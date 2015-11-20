Орлов: «Зачем Кокорин нужен «Зениту»?»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин не нужен «Зениту».

«Атака сборной России стала интересная, у Фабио Капелло ничего в атаке не получалось. Он ставил одного Кокорина. А у него сейчас вот травмы, что-то он сник, вообще пропал. Говорите, что его сватали в «Арсенал» и «Зенит»? Нет, ну сватать можно куда угодно и кого угодно, но на самом-то деле цена-то его, на самом деле, не «Арсенала» и даже не «Зенита». Ну зачем он нужен «Зениту»?», - сказал Орлов.

В нынешнем сезоне Кокорин сыграл за "Динамо" в 10 матчах и забил пять голов.