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Мутко: «Нужно возродить женский футбол в стране»

19 ноября 2015, 15:21
6

Президент РФС Виталий Мутко, встретившийся сегодня с женской сборной России в преддверии отборочных игр чемпионата Европы 2017-го года, отметил необходимость возрождения женского футбола в стране.

«Есть проблема с сохранением женских клубов. К сожалению, не смогли спасти «Зоркий». Я думал над тем, чтобы поддержать клуб, но не увидел в нем крепкой корневой системы. Мы осенью хотим начать заниматься развитием женского футбола. В Бразилии был полный стадион и наша команда играла на равных с бразильянками. Так что, надо возродить женский футбол, переформатировать РФС.
В большом футболе тоже потенциал громадный, но шансы не реализованы. Все это надо менять. Как только лицо у сборной поменялось, сразу возросли рейтинги, появились спонсоры. А когда полный депрессняк – начинаются скандалы. Буду просить, чтобы матчи женской сборной чаще показывали на федеральном телевидении», – заявил Мутко.

Напомним, что женская сборная проведет в гостях две встречи: 25-го ноября с Турцией и 29-го ноября с Венгрией.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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андрей андреев
1447936897
Да блин на нормальный футбол денег нет-половина клубов в долгах
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Нигма
1447943604
Мужской не потянул
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bikkos
1447947131
жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью -- http://ori.click/maxiimum
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prtcs
1447947325
Каждый должен заниматься своим делом. Если женщины хотят играть в футбол, тогда за свой счет, сколько заработал, столько и получи. Так должны играть и мужики.
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maxon1256
1447950657
кому он нужен
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Serjoga
1447959500
Зачем возрождать то, что не "умирало"? Его нужно просто развивать! А на развитие нужны деньги, а их нет и на нормальный футбол (юноши "сливают" Азербайджану)! Тупик без света в конце тоннеля!
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