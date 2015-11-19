Мутко: «Нужно возродить женский футбол в стране»

Президент РФС Виталий Мутко, встретившийся сегодня с женской сборной России в преддверии отборочных игр чемпионата Европы 2017-го года, отметил необходимость возрождения женского футбола в стране.

«Есть проблема с сохранением женских клубов. К сожалению, не смогли спасти «Зоркий». Я думал над тем, чтобы поддержать клуб, но не увидел в нем крепкой корневой системы. Мы осенью хотим начать заниматься развитием женского футбола. В Бразилии был полный стадион и наша команда играла на равных с бразильянками. Так что, надо возродить женский футбол, переформатировать РФС.

В большом футболе тоже потенциал громадный, но шансы не реализованы. Все это надо менять. Как только лицо у сборной поменялось, сразу возросли рейтинги, появились спонсоры. А когда полный депрессняк – начинаются скандалы. Буду просить, чтобы матчи женской сборной чаще показывали на федеральном телевидении», – заявил Мутко.

Напомним, что женская сборная проведет в гостях две встречи: 25-го ноября с Турцией и 29-го ноября с Венгрией.