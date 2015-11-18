Неймар уйдет из «Барселоны», если не решит свои проблемы с налогами

Нападающий «Барселоны» Неймар покинет команду, если не будет решена проблема с его налогами. Об этом сообщил отец футболиста Неймар да Силва.

«Мы ведем переговоры по новому контракту, но есть определенные проблемы, которые должны быть решены. Мы не можем мириться с неопределенностью в отношении наших налогов и должны понять, можем ли мы оставаться в Испании. Это сложная ситуация, потому что давление на нас идет со всех сторон, и из Бразилии в том числе. Я не хочу прожить в Испании два, три, пять или десять лет и после этого получить неприятный сюрприз.

У нас есть права на бренд «Неймар», и мы должны быть спокойны. Нужно убедиться, что в Испании нам можно работать. В противном случае нам придется покинуть Испанию», - заявил отец Неймара.