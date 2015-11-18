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  • Неймар уйдет из «Барселоны», если не решит свои проблемы с налогами

Неймар уйдет из «Барселоны», если не решит свои проблемы с налогами

18 ноября 2015, 14:25
8

Нападающий «Барселоны» Неймар покинет команду, если не будет решена проблема с его налогами. Об этом сообщил отец футболиста Неймар да Силва.

«Мы ведем переговоры по новому контракту, но есть определенные проблемы, которые должны быть решены. Мы не можем мириться с неопределенностью в отношении наших налогов и должны понять, можем ли мы оставаться в Испании. Это сложная ситуация, потому что давление на нас идет со всех сторон, и из Бразилии в том числе. Я не хочу прожить в Испании два, три, пять или десять лет и после этого получить неприятный сюрприз.

У нас есть права на бренд «Неймар», и мы должны быть спокойны. Нужно убедиться, что в Испании нам можно работать. В противном случае нам придется покинуть Испанию», - заявил отец Неймара.

Источник: Marca
Испания. Примера Испания Барселона Неймар
Комментарии (8)
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Димон Алма-Ата
1447847094
Барселона будут дураками, если лишаться Неймара.
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Asbjorn
1447853933
Так платите налоги нормально и все,с такими зарплата даже при налоге в 50% жизнь как у барина будет
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Etiainen
1447855356
в Россию ему надо, тогда проблем с налогами не будет
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Джавдет
1447856201
Неймар плати налоги и спи спокойно
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ЦСКА 2015-2016
1447862210
не плати(самолёт купиш)как роналду
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Ronaldinho R10
1447865148
После Классико увидим - валить ,или оставаться.
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MSNur
1447868995
Никуда не уйдёт.
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