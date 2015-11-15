Роналду: «Я хочу выиграть пятую «Золотую бутсу» и шестую»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что хочет выиграть еще несколько «Золотых бутс».

«Я никогда не думал, что выиграю четыре "Золотых бутсы". Одну или две, но не четыре. Но существует последовательность событий, которая подталкивает вас к новым целям.

Сейчас есть много хороших игроков – Руни, Агуэро, Левандовски, Неймар. Бензема также в хорошей форме. Опять же, Луис Суарес. Но я хочу продолжать побеждать. Посмотрим, как завершится этот сезон.

Я всегда хочу большего. Я хочу получить пятую "Золотую бутсу", шестую… «Реал» всегда должен выигрывать титулы, и этот год ничем не отличается от предыдущих», - заявил Роналду.