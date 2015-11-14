Во Франции объявлен траур

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в стране объявлен траур из-за недавнего теракта в столице.

Вчера во время товарищеского поединка Франции и Германии в районе «Стад де Франс» прозвучало три взрыва, два из которых были совершены террористами-смертниками.

«Теракты в Париже и у стадиона «Стад де Франс» – это акт войны. И перед лицом войны страна должна принимать подобающие решения. Этот акт войны был совершен террористической армией – организацией «Исламское государство» – против Франции. Это акт войны, который был подготовлен, организован, спланирован извне с участием внутренних сообщников, которых должно выявить следствие.

Я издал декрет, чтобы объявить национальный траур сроком на три дня. Семьи находятся в горе, страна испытывает боль. Я призываю к национальному единству. В понедельник парламент Франции соберется на конгресс, где я выступлю с обращением к нации. Франция в трауре, но не сломлена. Франция одержит победу над варварством. Это доказывает наша история. Военные будут патрулировать улицы Парижа на протяжении ближайших дней», – заявил Олланд.

Траур продлится три дня.