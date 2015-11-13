Роналду возглавил рейтинг популярных футболистов по версии PornHub

Крупнейший в мире порносайт Pornhub составил рейтинг из 15 футболистов, которых чаще всего ищут на портале пользователи из Великобритании.

Возглавил список самых популярных игроков форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду. На второй строчке расположился экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Тройку замкнул нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Четвертое место занимает бразилец Неймар, а пятый - Роберт Левандовски.



В список также попали Алексис Санчес, Уэйн Руни, Эден Азар, Месут Озил, Марио Гетце, Златан Ибрагимович, Карим Бензема, Диего Коста и Хамес Родригес.



