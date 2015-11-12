Гусев: «Не пропускаю ни одного матча РФПЛ»

Футбольный телекомментатор Виктор Гусев предпочитает английский футбол, но из принципа смотрит все матчи РФПЛ.

— Футбол успеваете смотреть?

— Не пропускаю ни одного матча чемпионата России. Может, английский футбол нравится больше, но я спокойно могу не переключиться на хорошую английскую игру. Есть принцип: я смотрю все матчи РФПЛ. Меня это держит в тонусе.

— Когда смотрите футбол по ТВ, делаете записи?

— Непонятно зачем, но беру протокол, и рука сама тянется рисовать стрелочки, помечать замены. Иногда какие-то мысли или фразы в голову приходят, мол, сейчас я бы так сказал. Хотя запоминать их и пытаться вставить в свой репортаж – губительное дело: есть опасность, что все сведется к тому, что ты будешь напряженно думать, когда тебе эту фразу красиво вставить. А это может похоронить всю работу.