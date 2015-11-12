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  • Рейнгольд: «Футболисты «Спартака» - эскимо. Поставь на солнце – и они растают»

Рейнгольд: «Футболисты «Спартака» - эскимо. Поставь на солнце – и они растают»

12 ноября 2015, 16:09
9

Экс-спартаковец Валерий Рейнгольд считает, что в неудачах «Спартака» виноваты не тренеры, а игроки.

«Связаны ли перепады в игре «Спартака» с ошибками тренерского штаба? Первое, «Спартак» – это команда мастеров. Здесь в футбол играть не учат. Ты приходишь готовым. И делаешь то, что требует тренер. Не делаешь, значит, ты – халявщик.

У нас нет футболистов, соответствующих европейскому уровню, поэтому у нас никто не может играть в Европе. У нас нет индивидуально сильных футболистов. Нет игроков, которые своими усилиями решают исход игры.

В «Спартаке» была тьма тренеров: Карпин, Якин, Лаудруп. Но футбол делают футболисты. Если у них нет скорости и мастерства, футболисты – эскимо. Поставь на солнце, и они растают. Нет у нас людей сравнимых с Черенковым, Гавриловым, Ярцевым и другими», – считает Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (9)
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st79self
1447334236
5 баллов,пусть прочитают футболисты спартака
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FCSM-Forever
1447334548
Как это не прискорбно но полностью согласен!
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Гол Мбенге
1447334729
Привет пасоны ! Есть кто с чемпа ?
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GorovoyKirill
1447350164
я бы сказал, это холодец какой-то
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Дима1960
1447350378
Поменяйте Аленичева и сделайте точечные дозакупки.
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Дима1960
1447351350
Многоуважаемый Валерий Ренгольд,так четко и лаконично правильые мысли может илагать толькоВы.Но есть еще одна причина,почему российские футболисты не стремятся в Европу-всвязи с надуманным сфутбольной точки зрения лимитом они получают неадекватно много за свою""эскимосную"игру.
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