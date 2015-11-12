Рейнгольд: «Футболисты «Спартака» - эскимо. Поставь на солнце – и они растают»

Экс-спартаковец Валерий Рейнгольд считает, что в неудачах «Спартака» виноваты не тренеры, а игроки.

«Связаны ли перепады в игре «Спартака» с ошибками тренерского штаба? Первое, «Спартак» – это команда мастеров. Здесь в футбол играть не учат. Ты приходишь готовым. И делаешь то, что требует тренер. Не делаешь, значит, ты – халявщик.

У нас нет футболистов, соответствующих европейскому уровню, поэтому у нас никто не может играть в Европе. У нас нет индивидуально сильных футболистов. Нет игроков, которые своими усилиями решают исход игры.

В «Спартаке» была тьма тренеров: Карпин, Якин, Лаудруп. Но футбол делают футболисты. Если у них нет скорости и мастерства, футболисты – эскимо. Поставь на солнце, и они растают. Нет у нас людей сравнимых с Черенковым, Гавриловым, Ярцевым и другими», – считает Рейнгольд.