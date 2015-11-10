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Инфантино хочет увеличить количество сборных на чемпионатах мира

10 ноября 2015, 14:22
5

Кандидат на пост президента ФИФА Джанни Инфантино озвучил некоторые пункты своей предвыборной программы.

Нынешний генсек УЕФА намерен увеличить количество сборных в финальной части чемпионатов мира до 40. На сегодняшний день их число составляет 32.

«Наша идея увеличить число участников ЧМ основывается на том опыте, который мы имеем с Евро. Посмотрите на результаты квалификации – на чемпионат Европы пробились те команды, которые раньше туда не попадали. Отборочная кампания стала по-настоящему конкурентной. Думаю, нам надо вовлекать больше участников и в глобальных масштабах – в рамках чемпионатов мира», – заявил Инфантино.

Отметим, что Инфантино, чья программа в большинстве своем повторяет тезисы главы УЕФА Мишеля Платини, намерен снять свою кандидатуру в случае, если француза все-таки допустят к президентским выборам.

Выборы президента ФИФА пройдут 26-го февраля следующего года в Швейцарии.

Источник: The Guardian
Весь мир Платини Мишель
Комментарии (5)
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Nikita Suarez
1447156171
Пфф... А давайте вообще кквалификацию уберем, и сделаем турнир всех сборных мира! Главное ведь,чтоб все сыграли и срать что деревня приедет с никакущей игрой... В этом суть? Или чтоб со всех бабосики собрать??
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DemSerg
1447163766
Он хочет получить голоса всех самых отсталых федераций. Всяких там Гвиней и Бангладешей.
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Serjik78
1447164029
Ога, сборной Гибралтара нам не хватало.
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BorisoW
1447169406
И зачем?Сейчас и так минимум 20 команд обыкновенная массовка,ни на что не претендующие,максимум выход из группы,как сб.России например.
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westerose
1447174896
Если с 10 группами по 4 комнды выходят первое место и 6 вторых мест то это - бред! На ЧМ нужно как нибудь задействовать 3 ие места в группах чтобы борьба шла до последнего тура
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