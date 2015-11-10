Инфантино хочет увеличить количество сборных на чемпионатах мира

Кандидат на пост президента ФИФА Джанни Инфантино озвучил некоторые пункты своей предвыборной программы.

Нынешний генсек УЕФА намерен увеличить количество сборных в финальной части чемпионатов мира до 40. На сегодняшний день их число составляет 32.

«Наша идея увеличить число участников ЧМ основывается на том опыте, который мы имеем с Евро. Посмотрите на результаты квалификации – на чемпионат Европы пробились те команды, которые раньше туда не попадали. Отборочная кампания стала по-настоящему конкурентной. Думаю, нам надо вовлекать больше участников и в глобальных масштабах – в рамках чемпионатов мира», – заявил Инфантино.

Отметим, что Инфантино, чья программа в большинстве своем повторяет тезисы главы УЕФА Мишеля Платини, намерен снять свою кандидатуру в случае, если француза все-таки допустят к президентским выборам.

Выборы президента ФИФА пройдут 26-го февраля следующего года в Швейцарии.