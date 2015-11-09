Задержаны грабители 102-летнего болельщика «Спартака»

Сегодня стало известно, что сотрудниками полиции были задержаны злоумышленники, которые причастные к ограблению старейшего болельщика московского «Спартака« 102-летнего Отто Фишера. Ограбление произошло в марте этого года – под видом социального работника грабитель проник в квартиру Фишера и похитил 730 тысяч рублей.

«Задержаны и заключены под стражу подозреваемые в хищении денежных средств, принадлежавших 102-летнему жителю Копейска Отто Фишеру. Установлено, что хищение совершено организованной преступной группой в составе двух 27-летних жителей Челябинска», – говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

Стоит отметить, что задержанные практиковали такой вид деятельности – с августа по сентябрь 2015 года грабители под видом социальных работников совершили целый ряд краж денежных средств у престарелых граждан, пенсионеров и ветеранов труда.