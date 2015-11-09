Пономарев: «Игра ЦСКА потеряла блеск»

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев прокомментировал итоги встречи 15-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА (2:1).

«Было нехорошее предчувствие на эту игру, потому что у ЦСКА очень короткая скамейка запасных, а футболисты основной обоймы уже подустали, многие получили повреждения, играли на последнем издыхании. На "армейцев" идет очень большая нагрузка, игроки не успевают отдыхать и восстанавливаться. Так бывает, поэтому настраиваться на каждый матч и в каждом выкладываться очень сложно.

Игра "армейцев" потеряла блеск, команда играет с большим напряжением, без легкости, без улыбок и без удовольствия, как обычно играет ЦСКА. Все это видно по лицам игроков, они постоянно напряжены. Последние встречи даются им очень тяжело.

На мой взгляд, ЦСКА обязательно нужно усилить состав. Нужно приобретение и в атаку, и в полузащиту. ЦСКА действительно славится точечными приобретениями, за что нужно отдать должное Евгению Гинеру, который в этом вопросе является очень грамотным и тонким стратегом» - считает Пономарев.