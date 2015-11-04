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    Азар: «Я не читаю газеты, а концентрируюсь на игре»

    Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар прокомментировал ситуацию, в которую сейчас попал клуб.

    «Как бы ни складывались обстоятельства, мы остаемся профессионалами. Лично я не читаю газет. Я пытаюсь концентрироваться на своей игре и выступлении команды.

    Мне нужно тренироваться и попытаться забыть обо всем, чтобы стать лучшим игроком. Это то, чему я учусь день ото дня.

    Нам нужно продолжать тренировки, мы вместе хотим улучшить нашу игру и просто хотим выигрывать матчи. Сезон после чемпионства всегда дается очень тяжело, все хотят обыграть тебя, но как бы нам не приходилось сложно, мы должны продолжать улучшать свою игру», - сказал бельгиец.

    Напомним, "Челси" после 11 туров занимает 15 место в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, имея в своем активе 11 очков.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2015 20:33
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