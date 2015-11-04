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Акинфеев вновь продлил свою антирекордную серию

4 ноября 2015, 00:25
18

В матче четвертого тура Лиги чемпионов ЦСКА пропустил от «Манчестер Юнайтед». Автором гола на 78-й минуте стал Уэйн Руни.

Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускает уже на протяжении 31-ой игры основного турнира Лиги чемпионов подряд, что является самой продолжительной серией такого рода. С учетом матчей квалификации «рекорд» насчитывает 35 встреч.

Серия Акинфеева в ЛЧ длится уже девять лет: в последний раз он сумел не пропустить 1 ноября 2006 года в игре с «Арсеналом» (0:0).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Юнайтед ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (18)
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Майор Дзагоев
1446586830
"Ой, все!" - сказал вам Акинфеев. - "Столько радости, что пропустил лучший в России (современной, подчеркну, России) вратарь. И пропустил-то, между прочим, неберущийся"
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svetaspb
1446587262
Как эти кривоногие вообще у нас на первом месте находятся??? Одна атака, один удар в створ за 90 минут.. ..это просто жесть
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Garrincha58
1446587655
нужно писать не про Акинфея а про тренера который в ЛЧ на Олдтрафорд сидит в трениках и позорит страну ну не солидно ты же не в Химках с Амкаром а ведь он еще и тренер сборной
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KarmA
1446588301
Вот как раз за нынешний гол претензий к Акинфееву быть не должно. Забей Думбия свой гол, или хотя бы не затупи Миланов, возможно отстояли бы ничью...
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olic29ivica
1446588490
Пошли вы на х.. с такими еб....ыми новостями
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CSKA-39-
1446589664
На*уй идите, недоумки! Считают они!!!
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Zeff
1446591403
Это единственное, что интересно в матчах ЦСКА. Рекорд Акинфеева. Пусть и дальше растет.
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Zeff
1446596008
Распиаренный в России вратаришка, позорится в Европе. И всего то.
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Зенит 2015
1446611689
Да перестаньте приписывать Игорю липовые рекорды. На него итак, тяжким грузом, два липовых чемпионства давят.
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JendosParavoz
1446623520
лично мне такая статистика по фиг, Игорь - лучший кипер в стране! Дасаева обошел. Кто сомневается в его рекорде внутри страны?? А в лиге, ну да пропускает, но пропускает вся команда! Поддержка Игорьку! ;)
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