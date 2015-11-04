Акинфеев вновь продлил свою антирекордную серию

В матче четвертого тура Лиги чемпионов ЦСКА пропустил от «Манчестер Юнайтед». Автором гола на 78-й минуте стал Уэйн Руни.

Таким образом, вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропускает уже на протяжении 31-ой игры основного турнира Лиги чемпионов подряд, что является самой продолжительной серией такого рода. С учетом матчей квалификации «рекорд» насчитывает 35 встреч.

Серия Акинфеева в ЛЧ длится уже девять лет: в последний раз он сумел не пропустить 1 ноября 2006 года в игре с «Арсеналом» (0:0).