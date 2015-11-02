Канделаки: «Мы планируем монетизировать «Матч ТВ»

Генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась планами его дальнейшего развития. По ее словам, на сегодняшний день российская аудитория не готова к платному спортивному телевидению.

«В США объем рекламного рынка достигает 500 миллиардов долларов. В России ситуация другая. И требовать с телезрителя плату сейчас, мне кажется, чревато социальным взрывом. Попробуйте, например, потребовать с телезрителей плату за матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Вам вряд ли это спустят с рук. Поэтому рано вести речь о введении платного канала. Очевидно, Россия пока не готова к этому. Вполне возможно, через какое-то время аудитория созреет. Но я пришла из бизнеса, где принято считать и зарабатывать. И в случае с «Матч ТВ» мы, разумеется, планируем монетизировать канал », - говорит Канделаки.

Продюсер убеждена, что «Матч ТВ» сможет конкурировать с западными спортивными каналами.

«Мы изучали все западные аналоги, поскольку я с самого начала говорила, что нам смешно конкурировать с федеральными российскими каналами. У них есть колоссальная жизнь за спиной, у нас – нет. Однако в нашем распоряжении есть и ресурсы, и творческий потенциал, чтобы очень быстро начать конкурировать с западными спортивными каналами. Потенциал у нас огромный. Мы хотим снимать спорт по-новому, чтобы телезритель не мог оторваться от трансляций».