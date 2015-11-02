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Канделаки: «Мы планируем монетизировать «Матч ТВ»

2 ноября 2015, 20:46
23

Генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась планами его дальнейшего развития. По ее словам, на сегодняшний день российская аудитория не готова к платному спортивному телевидению.

«В США объем рекламного рынка достигает 500 миллиардов долларов. В России ситуация другая. И требовать с телезрителя плату сейчас, мне кажется, чревато социальным взрывом. Попробуйте, например, потребовать с телезрителей плату за матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Вам вряд ли это спустят с рук. Поэтому рано вести речь о введении платного канала. Очевидно, Россия пока не готова к этому. Вполне возможно, через какое-то время аудитория созреет. Но я пришла из бизнеса, где принято считать и зарабатывать. И в случае с «Матч ТВ» мы, разумеется, планируем монетизировать канал », - говорит Канделаки.

Продюсер убеждена, что «Матч ТВ» сможет конкурировать с западными спортивными каналами.

«Мы изучали все западные аналоги, поскольку я с самого начала говорила, что нам смешно конкурировать с федеральными российскими каналами. У них есть колоссальная жизнь за спиной, у нас – нет. Однако в нашем распоряжении есть и ресурсы, и творческий потенциал, чтобы очень быстро начать конкурировать с западными спортивными каналами. Потенциал у нас огромный. Мы хотим снимать спорт по-новому, чтобы телезритель не мог оторваться от трансляций».

Источник: ТАСС
Россия Канделаки Тина
Комментарии (23)
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slavа0508
1446486627
Вот уже и начинается потехонько нытьё о оплате,,,,
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Asbjorn
1446487097
Путана, бесплатный канал,Путин распорядился,звездоболы великие,никто за него платить не будет,по интернету проще будет футбол смотреть
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john_kuklin08
1446487941
ни кто не будет платить за него!!!!!
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Kollljan
1446489334
Никто не сомневался в том, что некая Канделаки и её "крыша" захапали федеральный канал "Россия -2" и, в скором времени, сделают его платным.
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Ильин
1446489346
канделака! Ты че! С дуба рухнула? Езджай к америкосикам и бери с них $. А есче лучшее на дуй на свою историческую Родину, там интеллектуалов, ох, как не фатает. Короче, верните "Россию 2" на место!!!
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Недовольный
1446489411
АААААААААААААААААААААААА,ЗАТКН
ИСЬ ПРОШУ ТЕБЯ,ЗАТКНИСЬ.....ТЫ, НЕСЯ ЭТОТ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ БРЕД ЕЩЕ БОЛЬШЕ СЕБЯ ПОЗОРИШЬ,ЧУЧЕЛО...то гумно,продюсером которого ты являешься,никто бесплатно смотреть не хочет,а ты его монетизировать собралась.Да после таких заявлений тебя в дурке ожидают,и палату тебе уже приготовили.Боже,если бы ты хоть несколько комментариев прочитала что люди и одновременно потенциальные зрители думают о твоем отстое,может хоть тогда ты перестанешь смотреть на свой новый проект через призму и снимешь наконец розовые очки тупоголовая.....Есть мнение что это не ты из бизнеса пришла,а тебя вышвырнули нафиг от туда, т.к с такими куриными мозгами в бизнесе делать нечего!!!!
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MagicArs
1446494630
Я посмотрел список трансляций "Матч ТВ" на неделю... Ну что я могу сказать? Х.йня! Я за это не то что платить, я за это буду требовать чтобы мне доплачивали, когда я буду натыкаться на это УГ! Всякого г туда понапихали, наш говнофутбол, несколько матчей, ну и Тоттенхем - Астон Вилла, какая радость, я всю жизнь ждал это говно))) а Лига Чемпионов нах.й, подумаешь 16 классных матчей)) лучше мы канал платным сделаем, чтоб всякие говнофильмы покупать и в сетку ставить, у нас же чисто спортканал!
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zxcvb44
1446499616
За один только логотип этих канделак надо гнать поганой метлой. Они своим умишком думают, что чем он больше, тем лучше, а если он крутится и цвет меняет, то это - инновация.
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mutabor0992
1446504026
монетизировать...Твою Мать!Пусть лучше в перерыве стриптиз танцует...Тогда и окупаемость будет.И зритель потянется.
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yanedo
1446518976
ооооо богиня бизнеса вы твари сначала сделайте людям зарплаты как в сша а потом уже смотрите что у них и как ("В США объем рекламного рынка достигает 500 миллиардов долларов.Мы изучали все западные аналоги, Но я пришла из бизнеса, где принято считать и зарабатывать) просто пипец
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