Канделаки: «Мы планируем монетизировать «Матч ТВ»

Генеральный продюсер спортивного канала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась планами его дальнейшего развития. По ее словам, на сегодняшний день российская аудитория не готова к платному спортивному телевидению.
«В США объем рекламного рынка достигает 500 миллиардов долларов. В России ситуация другая. И требовать с телезрителя плату сейчас, мне кажется, чревато социальным взрывом. Попробуйте, например, потребовать с телезрителей плату за матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед». Вам вряд ли это спустят с рук. Поэтому рано вести речь о введении платного канала. Очевидно, Россия пока не готова к этому. Вполне возможно, через какое-то время аудитория созреет. Но я пришла из бизнеса, где принято считать и зарабатывать. И в случае с «Матч ТВ» мы, разумеется, планируем монетизировать канал », - говорит Канделаки.
Продюсер убеждена, что «Матч ТВ» сможет конкурировать с западными спортивными каналами.
«Мы изучали все западные аналоги, поскольку я с самого начала говорила, что нам смешно конкурировать с федеральными российскими каналами. У них есть колоссальная жизнь за спиной, у нас – нет. Однако в нашем распоряжении есть и ресурсы, и творческий потенциал, чтобы очень быстро начать конкурировать с западными спортивными каналами. Потенциал у нас огромный. Мы хотим снимать спорт по-новому, чтобы телезритель не мог оторваться от трансляций».
ИСЬ ПРОШУ ТЕБЯ,ЗАТКНИСЬ.....ТЫ, НЕСЯ ЭТОТ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ БРЕД ЕЩЕ БОЛЬШЕ СЕБЯ ПОЗОРИШЬ,ЧУЧЕЛО...то гумно,продюсером которого ты являешься,никто бесплатно смотреть не хочет,а ты его монетизировать собралась.Да после таких заявлений тебя в дурке ожидают,и палату тебе уже приготовили.Боже,если бы ты хоть несколько комментариев прочитала что люди и одновременно потенциальные зрители думают о твоем отстое,может хоть тогда ты перестанешь смотреть на свой новый проект через призму и снимешь наконец розовые очки тупоголовая.....Есть мнение что это не ты из бизнеса пришла,а тебя вышвырнули нафиг от туда, т.к с такими куриными мозгами в бизнесе делать нечего!!!!