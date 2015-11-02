Бюджет «Локомотива» на 2016 год останется прежним

Председатель совета директоров ОАО РЖД Аркадий Дворкович сообщил, что в следующем году бюджет московского «Локомотива» не претерпит существенных изменений.

"Финансовый план мы будем рассматривать через несколько дней на совете директоров. Сейчас могу лишь сказать, что каких-то радикальных изменений бюджета не предвидится", - заявил Дворкович.

Отметим, ранее РЖД было рекомендовано избавиться от своих непрофильных активов, в число которых входит несколько спортивных команд. Несмотря на это, РЖД продолжит их финансирование.