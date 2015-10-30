Гусев: «Матч ТВ» - хороший вариант для тех, кто не хочет платить»

Комментатор Первого канала Виктор Гусев считает, что новый телеканал «Матч ТВ» - это отличный вариант для тех, кто не готов платить.

"Матч ТВ» — отличный вариант для тех, кто не готов платить. А мне самому вполне достаточно того, что есть сейчас. Очень интересно, как мои коллеги разберутся с темой показа здорового образа жизни. Это нужно сделать очень изобретательно. Попытки уже были, и мы знаем, что на смену всему этому приходили сериалы и фильмы.



О документальных фильмах пока сложно судить. А так это очень большая сила. Ведь знаем много хорошего документального спортивного кино, которое сняли в прошлом. Это будет огромным плюсом для «Матч ТВ» и зрителей, если такие фильмы будут транслироваться совместно с новыми лентами.

Считаю, что нужно пробовать привлекать профессиональных спортсменов в качестве ведущих аналитических передач. Зрителям приятно видеть в этой роли своих героев. Конечно, будут поначалу ошибки, но таких ведущих воспитывать нужно, это хорошая практика. То же самое касается парных репортажей «комментатор-эксперт». В хоккее, например, это просто вещь необходимая. В футболе привлечение экспертов, на мой взгляд, немного убивает эмоциональность и добавляет аналитичности. Но если и привлекать кого-то вторым, то это должен быть бывший спортсмен. Мне довелось поработать с Александром Мостовым, Алексеем Смертиным, Егором Титовым и многими другими. Они имели большой потенциал в плане комментаторской деятельности. Но в силу занятости их «карьера» быстро обрывалась. А нужно привлекать таких людей постоянно. И все те, кого я назвал, вполне могли бы проявить себя в этой стезе», — сказал Гусев.