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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Гусев: «Матч ТВ» - хороший вариант для тех, кто не хочет платить»

Гусев: «Матч ТВ» - хороший вариант для тех, кто не хочет платить»

30 октября 2015, 14:15
6

Комментатор Первого канала Виктор Гусев считает, что новый телеканал «Матч ТВ» - это отличный вариант для тех, кто не готов платить.

"Матч ТВ» — отличный вариант для тех, кто не готов платить. А мне самому вполне достаточно того, что есть сейчас. Очень интересно, как мои коллеги разберутся с темой показа здорового образа жизни. Это нужно сделать очень изобретательно. Попытки уже были, и мы знаем, что на смену всему этому приходили сериалы и фильмы.

О документальных фильмах пока сложно судить. А так это очень большая сила. Ведь знаем много хорошего документального спортивного кино, которое сняли в прошлом. Это будет огромным плюсом для «Матч ТВ» и зрителей, если такие фильмы будут транслироваться совместно с новыми лентами.

Считаю, что нужно пробовать привлекать профессиональных спортсменов в качестве ведущих аналитических передач. Зрителям приятно видеть в этой роли своих героев. Конечно, будут поначалу ошибки, но таких ведущих воспитывать нужно, это хорошая практика. То же самое касается парных репортажей «комментатор-эксперт». В хоккее, например, это просто вещь необходимая. В футболе привлечение экспертов, на мой взгляд, немного убивает эмоциональность и добавляет аналитичности. Но если и привлекать кого-то вторым, то это должен быть бывший спортсмен. Мне довелось поработать с Александром Мостовым, Алексеем Смертиным, Егором Титовым и многими другими. Они имели большой потенциал в плане комментаторской деятельности. Но в силу занятости их «карьера» быстро обрывалась. А нужно привлекать таких людей постоянно. И все те, кого я назвал, вполне могли бы проявить себя в этой стезе», — сказал Гусев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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chempion_cska
1446207820
Удачи "Матч ТВ"!
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vladimir-7
1446209064
Не хочет платить или не может?
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Zeff
1446216863
За просмотр нашего футбола, зрителям нужно приплачивать.
Ответить
stas-kst
1446216982
не хочет и не готов - разные вещи.
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астраханец
1446217313
Но, но, но. В Астрахани, например, за Матч-ТВ придется платить, ибо Россия-2 был только на кабельном. Так что не надо тут заливать
Ответить
Тагир05
1446220259
Это отличных вариант для всех, а то нечего на наших каналах смотреть, одни сериалы, пошлые передачи и суды.
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